25 jaar celstraf voor plegen terroristische aanslag op Amerikaanse toeristen

Maandag is een 21-jarige man in hoger beroep veroordeeld tot 25 jaar cel voor het plegen van een terroristische aanslag in Amsterdam. 'Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. Het Openbaar Ministerie had de hoogst mogelijke straf van ruim 26 jaar gevangenisstraf geëist, de straf die de rechtbank eerder oplegde', zo meldt het gerechtshof Amsterdam maandag.

Steekpartij op Amsterdam CS

De man, een vluchteling uit Afghanistan, stak eind augustus 2018 in de Westtunnel van station Amsterdam Centraal met een groot vleesmes in op twee nietsvermoedende Amerikaanse toeristen. Hij was vanuit zijn woonplaats in Duitsland naar Amsterdam CS gereisd om in Nederland slachtoffers te maken met een mes dat hij speciaal daarvoor had gekocht.

Cartoonwedstrijd Geert Wilders

De reden hiervoor was een cartoonwedstrijd die Geert Wilders over de profeet Mohammed had uitgeschreven. Het hof spreekt van een laffe aanval. Het is te danken aan het pijlsnelle ingrijpen van de politie dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. De man werd binnen 10 seconden door 2 politiekogels uitgeschakeld.

Trauma

De slachtoffers hebben de steekpartij overleefd. Zij hebben via live stream verbindingen vanuit de VS de rechtszaak kunnen volgen. Beiden hebben door de messteken zenuwbeschadigingen opgelopen, wat voor één van hen betekent dat hij waarschijnlijk nooit meer normaal zal kunnen lopen. De slachtoffers ervaren nog dagelijks psychische klachten door de aanslag. Ook op 2 politiemannen hebben de gebeurtenissen een blijvende indruk gemaakt, zo bleek uit hun verklaringen bij de rechtbank en het hof.

Lange gevangenisstraf

Terroristische aanslagen vervullen de maatschappij met afgrijzen. Zij veroorzaken grote onrust en gevoelens van onveiligheid, en volstrekt onschuldige slachtoffers worden opgeofferd om een zogenaamd hoger doel te bereiken. Daders van dergelijke mis­drij­ven kunnen dan ook slechts met zeer langdurige gevangenisstraffen worden bestraft, mede om te voorkomen dat anderen vergelijkbare misdaden zullen plegen.

Pas spijt betuigd in hoger beroep

Pas in hoger beroep zei de man dat hij spijt heeft van zijn daden. Het hof was daar niet van onder de indruk en zag het als een manier om minder straf te krijgen. Dat het hof toch tot een iets lagere straf kwam dan de rechtbank en door het Openbaar Ministerie geëist, heeft te maken met straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Ook de jonge leeftijd van de man speelde mee. Daarnaast is hij, anders dan bij de rechtbank, vrijgesproken van het bedreigen van de betrokken politiemannen.

Hoge schadevergoedingen

De man moet aan de slachtoffers totaal bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betalen. Vooral het zwaarst getroffen slachtoffer heeft veel medische kosten moeten maken en loopt inkomen mis. Door het hof is bepaald dat de slachtoffers in totaal bijna een kwart miljoen euro aan smartengeld moeten krijgen voor hun pijn en verdriet.