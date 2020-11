Baudet stopt als lijsttrekker van Forum voor Democratie

De lijsttrekker van het Forum voor Democratie, Thierry Baudet, zegt in een filmpje op Twitter dat hij stopt als lijsttrekker nadat de top van de partij het vertrouwen had opgezegd in zijn rechterhand Freek Jansen.

Jansen is voorzitter van de jongerenafdeling van het Forum voor Democratie. De afdeling kwam onder vuur te liggen na uitlatingen in appgroepen over antisemitisme en homofobie. Baudet laat weten dat hij niet kan leven met het wegsturen van Freek Jansen voordat er een onderzoek is geweest naar wat er precies is gebeurd.

Het terugtrekken als lijsttrekker is volgens Baudet in goed overleg gegaan met de top van de partij. Er zal een nieuwe lijsttrekker komen en Baudet zelf blijft voor de partij in de Kamer.