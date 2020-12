Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Annaparochie

In het Friese Sint Annaparochie is bij een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. 'Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep', zo laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag weten.

Bedrijf met 21.000 kippen geruimd

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 21.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Geen andere pluimveebedrijven

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Sint Annaparochie liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 13 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Sint Annaparochie. Dit vervoersverbod heeft betrekking op vogels waaronder pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.