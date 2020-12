Auto op zijn kant in bocht op afrit snelweg A2 bij Best-West

De hulpdiensten werden maandagavond gealarmeerd voor een verkeersongeval op de afrit van de snelweg A2 bij Best-West. Een auto had in een bocht de vangrail geraakt en kwam vervolgens op zijn kant tot stilstand.

Inzittenden ongedeerd

De drie inzittende vrouwen bleven wonder boven wonder ongedeerd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse en heeft het voertuig op vier wielen gezet en afgevoerd. Tijdens de bergingswerkzaamheden was de afrit in noordelijke richting volledig afgesloten.