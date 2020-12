St Jansdal raakt door enorme toestroom coronapatiënten in de knel

De toestroom van het aantal coronapatiënten in ziekenhuis St Jansdal gaat snel. 'De sterke toename baart ons grote zorgen, het is echt alle hens aan dek in het St Jansdal', benadrukt internist-infectioloog Ouafae Karimi.

Trend

'De zogeheten cohortafdeling waar coronapatiënten in isolatie worden verpleegd en de intensive care liggen vol. Ook de spoedeisende hulp is zwaar belast. 'Als deze trend zich doorzet, dan kunnen wij de toestroom niet meer aan.'

Ingewikkelde puzzel

'Het is een ingewikkelde puzzel om te bepalen welke zorg kan doorgaan en welke niet', vult Arend Jan Poelarends (lid Raad van bestuur) aan. 'Het overplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen om ruimte te creëren gaat moeizaam. We zijn hierin afhankelijk van de landelijke zorgketen, maar vrijwel alle ziekenhuizen lopen tegen de grenzen aan. Als wij patiënten niet snel kunnen doorplaatsen, dan weten wij het ook even niet meer. Daarnaast hebben we in lijn met de landelijke trend veel uitval onder onze medewerkers. Zij worstelen met de enorme druk door het stijgende aantal COVID-patiënten.'

Operaties verder afgeschaald

Voor nu heeft het ziekenhuis moeten besluiten om alleen nog spoedeisende en oncologische operaties uit te voeren. Van dinsdag 29 december 2020 t/m dinsdag 5 januari 2020 worden alle operaties uitgesteld, waarbij dat mogelijk en verantwoord is. In de eerste week van januari vinden er geen operaties plaats in Lelystad. Door af te schalen krijgt het ziekenhuis meer ruimte voor de zorg van COVID-patiënten. Poelarends: 'Landelijk krijgen we het signaal dat we nog wekenlang rekening moeten houden met overvolle ziekenhuizen. Als dat zo is, dan kunnen we nu niet anders dan onze maatregelen hiervoor nemen.'

Telefonisch contact

Het ziekenhuis neemt telefonisch contact op met de patiënten waarvan de operaties moeten worden uitgesteld. Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis. De poliklinische zorg gaat vooralsnog gewoon door.