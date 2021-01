Man bedreigt ex met bijl

Een 54-jarige man uit Goirle is woensdagmiddag 13 januari aangehouden nadat hij zijn ex-partner op straat zou hebben bedreigd met een bijl. De vrouw raakte niet gewond.

Rond 15.00 uur zijn de ex-partners elkaar op de Wethouder de Brouwerstraat tegengekomen en ontstond een schermutseling. Een man die bij de vrouw was, probeerde de verdachte te stoppen. De verdachte pakte een bijl en bedreigde het slachtoffer daarmee. De vrouw heeft de politie gewaarschuwd. Zij heeft aangifte gedaan. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen. Agenten hebben de man later aangehouden. Hij is verhoord en mocht daarna naar huis.