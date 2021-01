Twee jaar cel geëist tegen man die zich voordeed als ‘bloedprikker’

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar gevangenisstraf geëist tegen een 24-jarige man op verdenking van oplichting en diefstal. In oktober 2019 zou hij samen met een vrouw drie hoogbejaarde slachtoffers afzonderlijk duizenden euro’s afhandig hebben gemaakt in Utrecht en Eindhoven.

Werkwijze

De man deed zich in twee gevallen samen met een vrouwelijke mededader voor als hulpverleners die langs kwamen voor een controle van de bloedwaarden. De slachtoffers, die vaker zorg aan huis hadden, lieten de man en de vrouw binnen. Na de controle ontfutselden de man en de vrouw de slachtoffers hun pincode door hen een nepbetaling met hun betaalpas uit te laten voeren. Vervolgens vertrokken ze met de betaalpas en namen direct grote bedragen van de rekening op bij geldautomaten.

Bij een derde slachtoffer in Utrecht kwamen de verdachte en de vrouw aan de deur met de mededeling dat de 93-jarige man te weinig had betaald bij de bakkerij waar hij net was geweest. In de verwarring die ontstond, stolen zij de portemonnee van het slachtoffer en namen zij vervolgens grote geldbedragen op bij meerdere geldautomaten.

Herkenning

De verdachte is door meerdere personen herkend op camerabeelden. Ook koppelt het onderzoek naar telefoongegevens en de overlappende werkwijze de man – in de visie van het Openbaar Ministerie - aan de diverse strafbare feiten.

Gewetenloos

De officier van justitie noemde het zeer kwalijk dat bewust hoogbejaarde kwetsbare slachtoffers zijn uitgekozen. Door zich als bloedprikker voor te doen, is misbruik gemaakt van het feit dat zij afhankelijk zijn van zorg. “De verdachte heeft op gewetenloze wijze geparasiteerd op de meest kwetsbare personen”, aldus de officier van justitie. Als strafverzwarend is ook meegewogen dat er niet alleen een babbeltruc is gebruikt, maar dat er in ieder geval in een zaak ook daadwerkelijk in een vinger geprikt is. Daarmee is inbreuk gemaakt op de fysieke integriteit van het slachtoffer.

De rechtbank doet in deze zaak op 2 februari uitspraak. De vrouw waarmee de verdachte samenwerkte, is eerder door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tweeënhalf jaar. Deze strafzaak loopt nu in hoger beroep. Behalve bij de strafbare feiten die vandaag aan de orde waren, is de vrouw volgens het Openbaar Ministerie ook bij andere zaken betrokken.