Oprijwagen van de weg geraakt

Op de N33 ter hoogte van Anderen is vrijdagavond rond half 10 een oprijwagen naast de weg in een greppel beland.

De auto die achter op de oprijwagen stond was in het bos terecht gekomen. De chauffeur is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

De toedracht van het ongeval is onduidelijk. De N33 is enige tijd afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.