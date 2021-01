IJs op onze planeet verdwijnt in rap tempo

Volgens nieuw onderzoek versnelt de snelheid waarmee ijs over onze planeet verdwijnt. Wetenschappers van de Universiteit van Leeds ontdekten dat het ijsverlies vanaf de aarde de afgelopen drie decennia aanzienlijk is toegenomen, van 0,8 biljoen ton per jaar in de jaren negentig tot 1,3 biljoen ton per jaar in 2017.