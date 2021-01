Flinke opgave voor de bescherming van drinkwaterbronnen

In meer dan de helft van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn nu, of in de nabije toekomst, problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek laat zien dat in 135 van de 216 winningen (62,5%) stoffen worden gevonden die niet in deze hoeveelheden in drinkwater mogen voorkomen. Hoewel de drinkwaterkwaliteit zeer goed is in Nederland, bestaat er wel zorg over de kwaliteit van de bronnen. In Nederland wordt drinkwater gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Het RIVM bracht in kaart wat de kwaliteit van het water van deze bronnen is en hoeveel er beschikbaar is om drinkwater van te maken.