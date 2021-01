Brand in garagebox aan de Oranjebloesem in Best

Best Donderdagochtend omstreeks 11:30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oranjebloesem in Best. Ter plaatse bleek dat het niet om een woning ging, maar er brand was in een garagebox.

. Bij aankomt van de brandweer sloegen de vlammen uit de garagebox. De brandweer had de brand snel onder controle, waardoor erger voorkomen werd maar kon niet voorkomen dat een tweewielig motorvoertuig in vlammen opging. De deur van de betreffende garage, lag volledig op de grond voor de garagebox. De twee naastgelegen garageboxen hebben rookschade. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.