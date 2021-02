Fietser door twee mannen met vuurwapen mishandeld en beroofd

Een fietser is maandagmiddag op de Diamantdijk in Roosendaal door twee mannen mishandeld en beroofd. De politie arresteerde diezelfde middag een man.

Het incident gebeurde rond 14.30 uur. Het slachtoffer, een 52-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte gewond. Hij werd door twee mannen mishandeld en met een vuurwapen bedreigd. Zijn rugzak werd weggenomen. De man werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Melden

Rond 17.00 uur werd in zijn woning een 18-jarige inwoner uit Roosendaal aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast en wordt dinsdag verhoord. Tijdens een huiszoeking werd bijna tweehonderd gram hennep in beslag genomen. De politie heeft zicht op de andere overvaller. Hij wordt verzocht zich op het politiebureau te melden.