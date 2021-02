Verstekeling aangetroffen in wielkast vrachtvliegtuig Maastricht Aachen Airport

De Koninklijke Marechaussee (KMar)heeft donderdagmiddag een verstekeling aangetroffen in de wielkast van het landingsgestel van een binnenkomende vlucht uit London op Maastricht Aachen Airport. Dit heeft de KMar donderdag laten weten.

Onderkoeling

De verstekeling, die in de wielkast van een vrachtvliegtuig was gekropen op Londen Airport, is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De Marechaussee doet verder onderzoek naar de precieze toedracht van het incident.