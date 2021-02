Drie opgepakte minderjarigen verdacht van gooien vuurwerkbom in woning

De politie heeft dinsdag 9 februari drie minderjarige verdachten aangehouden die er van worden verdachte op 1 januari 2021 kort na middernacht een vuurwerkbom door een brievenbus van een woning in Nijkerk naar binnen te hebben gegooid. 'De daaropvolgende explosie zorgde voor grote schade en schrik bij de bewoners. Wonder boven wonder raakte niemand gewond', zo meldt de politie woensdag.

Vuurwerk bij winkel in Nijkerk naar binnen gegooid

'Direct na de melding is door de politie buurtonderzoek verricht. Ook is er sporenonderzoek gedaan en zijn beelden bekeken. Daarnaast bleek dat er ook vuurwerk bij een winkel in Nijkerk door de brievenbus was gegooid. Hier zorgde de explosie voor minder schade. Uiteindelijk kwamen drie verdachten het beeld', aldus de politie.

Twee jongens en een meisje

Het gaat om een minderjarige jongen uit Nijkerk, en een minderjarige jongen en meisje beiden woonachtig in Leiden. De drie verdachten zijn op donderdag 9 februari door de politie aangehouden. Ze zitten nog vast en zijn verhoord. Het onderzoek wordt door de politie voortgezet.