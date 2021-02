Twee mannen die plofkraak wilden plegen in Duitsland de cel in

De rechtbank Midden-Nederland heeft maandag twee mannen van 22 en 23 jaar veroordeeld tot maandenlange gevangenisstraffen. 'Het duo was in mei vorig jaar van plan een plofkraak te plegen in Duitsland. De politie wilde het tweetal op de A12 bij Maarn aanhouden, maar de bestuurder ging er met hoge snelheid vandoor. Na een aanrijding in Zeist konden de mannen alsnog worden aangehouden', zo laat de rechtbank maandag weten.

Achtervolging

In de nacht van 18 mei 2020 krijgt de Nederlandse politie een melding binnen over een Audi die drie dagen eerder betrokken was bij een achtervolging in Duitsland. De auto rijdt op het moment van de melding op de A12 ter hoogte van knooppunt Oudenrijn in Utrecht. Verschillende politievoertuigen wachten vervolgens op de komst van de Audi. Bij Bunnik, in de richting van Arnhem, zien agenten de auto rijden. Ter hoogte van de afslag Maarn geeft de politie tevergeefs een stopteken. De bestuurder verlaat de snelweg en rijdt met hoge snelheid richting Doorn. Meerdere politievoertuigen zetten de achtervolging in, waarbij de verdachten snelheden bereiken van 160 kilometer per uur. Tijdens de vluchtpoging rijdt de bestuurder tegen een politieauto aan. Uiteindelijk komt hij tot stilstand tegen een kunstobject, vlakbij het politiebureau in Zeist. Het duo probeert nog te voet te vluchten, maar het lukt de agenten om hen een paar minuten later in de buurt aan te houden.

Aangetroffen goederen

In de Audi vindt de politie gasflessen, een breekijzer en voorhamer, een stroomstootwapen en jerrycans met benzine. Dit zijn voorwerpen die doorgaans gebruikt worden bij het plegen van plofkraken. Dat geldt ook voor de aangetroffen handschoenen en ammoniak, die zijn bedoeld om biologische sporen te voorkomen en uit te wissen. In de Audi lagen ook twee mobiele telefoons. Op de ene telefoon stonden foto’s van een pinautomaat in Duitsland. Op de andere trof de politie een bericht met het bijbehorende adres. De foto’s én het bericht waren een dag eerder, op 17 mei, verstuurd. De rechtbank leidt hieruit af dat de verdachten van plan waren een plofkraak te plegen. Omdat het nog niet tot een daadwerkelijke poging was gekomen, acht de rechtbank – net als de officier van justitie – bewezen dat zij voorbereidingen voor het plegen van een plofkraak hebben getroffen. Ook dat is strafbaar.

Straffen

De rechtbank veroordeelt de 23-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats tot een celstraf van 16 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Hij bestuurde de Audi. Daarnaast legt de rechtbank hem een rijontzegging op van een half jaar én moet hij twee geldboetes betalen van € 200,- en € 500,-. De boetes zijn voor het negeren van een stopteken én het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De 22-jarige medeverdachte uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. 'De opgelegde straffen zijn conform de eis van de officier van justitie'. aldus de rechtbank.