Consumentenbond blij met samenwerking pro-Nutri-Score-landen

In Europa bundelen 7 landen hun krachten om de impact van Nutri-Score te vergroten. De Consumentenbond is blij met de internationale samenwerking die de invoering en het gebruik van Nutri-Score makkelijker moet maken.

België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland gebruiken Nutri-Score al. Nederland, Luxemburg en Spanje hebben officieel aangekondigd het voedselkeuzelogo in te gaan voeren. Nederland doet dat dit jaar. De pro-Nutri-Score-landen gaan samenwerken in een Stuurgroep en een Wetenschappelijk comité.

Verplicht

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Het is goed dat er nu stappen worden gezet om Nutri-Score verder te ontwikkelen. Daarnaast blijven wij ons er via onze Europese koepelorganisatie BEUC voor inzetten dat Nutri-Score verplicht wordt op verpakkingen in heel Europa. Zodat alle Europese consumenten makkelijker kunnen kiezen voor gezonde voeding.'

Positief

De Consumentenbond voert sinds 2019 campagne voor Nutri-Score. Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat een ruime meerderheid van de Nederlandse consumenten positief is over Nutri-Score.