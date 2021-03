Vrouw (23) rijdt met auto in op groepje jeugd

'Voorwerpen tegen woning gegooid'

Afgelopen zondag, 7 maart, zou het groepje kinderen voorwerpen tegen de woning van de vrouw hebben gegooid. Zij renden en fietsten hierna weg. De vrouw was hier kennelijk zo kwaad om dat zij in haar auto zou zijn gestapt en op het groepje zou zijn ingereden. Dit is door getuigen gezien. Eén van de jongens werd mogelijk door de auto geraakt en kwam ten val, een ander kon nog opzij springen om een aanrijding te voorkomen.

Aangifte poging tot zware mishandeling

Door de politie zijn verschillende getuigen van het incident gehoord. Ook deden ouders van drie betrokkenen aangifte van poging tot zware mishandeling. Nadat de vrouw was aangehouden is zij overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar is ze gehoord door rechercheurs.

In vrijheid gesteld na verklaring

Nadat ze een verklaring had afgelegd is de vrouw in vrijheid gesteld. Zij kreeg een dagvaarding mee en moet zich te zijner tijd voor een rechter verantwoorden. Ook wordt door de politie een melding gemaakt bij het CBR. Zij gaan mogelijk een onderzoek doen naar het feit of de vrouw wel geschikt is om een rijbewijs te mogen hebben.