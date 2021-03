Onderzoek Strauss: harddrugstransporten vanuit Wolvega naar Scandinavië

Politie en OM Noord-Nederland hebben onder de onderzoeksnaam ‘Strauss’ een omvangrijke Friese drugsorganisatie opgerold, die harddrugs, hoofdzakelijk heroïne, perste en verpakte in een loods Wolvega en daarna liet vervoeren in voertuigen via Duitsland naar Scandinavië.

Het onderzoek kent 21 verdachten, onder wie drie broers (een 25-jarige man uit Heerenveen, een 30-jarige man uit Wolvega en een 27-jarige man uit Wolvega). Zeven verdachten zitten momenteel nog vast en staan vandaag, 12 maart 2021, pro forma terecht.

Criminele organisatie

Alle mannen worden verdacht van betrokkenheid bij grensoverschrijdende drugstransporten naar Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. De zeven verdachten die momenteel nog preventief vast zitten worden daarbij ook verdacht van deelneming aan een criminele organisatie in de periode van juli 2019 tot en met 1 december 2020.

De drie broers – die gezien kunnen worden als leiders van de organisatie – worden ook verdacht van witwassen van crimineel verkregen vermogen in de periode 2016-2020.

Intimiderend

Het rechercheonderzoek beschrijft vijf drugstransporten met als eindbestemming Scandinavië en éénmaal een voorbereiding daartoe.

De politie doorzocht na aanhoudingen op dinsdag 1 december twee woningen in Heerenveen, vier woningen in Wolvega en een aantal bedrijfspanden in Wolvega. In de bedrijfspanden voerden de verdachten een autohandel.

De mannen worden niet alleen verdacht van criminele activiteiten, ze waren ook intimiderend aanwezig in Wolvega. Vooral in het horecagebied veroorzaakten zij overlast en problemen.

Drugstransporten

Bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie Noord-Nederland kwam mei 2020 informatie binnen dat de drie broers internationaal zouden handelen in wiet en heroïne. Daarop nam de recherche een loods in Wolvega onder observatie waar, naar later bleek, voertuigen werden geprepareerd die werden gebruikt voor de smokkel van harddrugs. Uit deze en andere opsporingsmiddelen bleek dat de verdachten bezig waren een drugstransport voor te bereiden.

Gevangenisstraf

Op 13 december 2019 werd in Göteburg (Zweden) een 45-jarige man aangehouden wegens het binnensmokkelen van 10 kilo heroïne in een Opel Vectra met een Nederlands kenteken. De wagen was voorzien van een GPS tracker die de positie doorgaf aan een Nederlandse mobiel nummer. De smokkelaar verklaarde dat hij een auto van Nederland nar Noorwegen wilde rijden, omdat de wagen zou zijn verkocht aan een Noor. De wagen en de sleutel had hij enkele dagen ervoor gekregen in Hoogeveen. In Zweden is deze verdachte inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Dit drugstransport is terug te leiden naar de verdachten in onderzoek Strauss.

Heroïne

Op 6 december 2019 ontdekte de Duitse douane 10 kilo heroïne in een vrachtwagen in de Duitse havenplaats Kiel, wachtend op de boot naar Noorwegen. De Oekraïense trucker was zelf naar de douane gestapt omdat hij argwaan had over een lading die hij in Groningen had opgepikt. De trucker had in Groningen vier pakketten aangenomen van twee mannen, die weigerden hun namen te noemen en geen vrachtpapieren hadden bij de lading.

De mannen verwezen slechts naar de labels op de dozen met daarop een adres in het Noorse Oslo. De Oekraïense vrachtwagenchauffeur reed door naar Kiel en meldde zich daar bij de douane, met zijn bevindingen. In één van de pakketten werd ongeveer 10 kilogram heroïne aangetroffen. Onderzoek naar de herkomst van deze drugs leidde naar de verdachten in onderzoek Strauss.

Duitse kentekenplaten

Eind oktober 2020 werd door de Noorse autoriteiten contact gelegd met leden van het onderzoeksteam Strauss. Door de Noorse autoriteiten werd medegedeeld dat zij een Nederlandse vrouw (26 jaar oud, uit Emmeloord)hadden aangehouden. De vrouw reed in een Ford Kuga met Duitse kentekens. In haar auto was 6650 gram cocaïne en 9199.6 gram heroïne aangetroffen. Diezelfde Ford Kuga werd gesignaleerd op 24 oktober 2020, terwijl de wagen de loods binnen reed in Wolvega. Toen zaten er nog groene handelskentekenplaten op, maar ruim een uur erna vertrok de auto met Duitse kentekenplaten.

Pistoolmunitie

Alle verdachten in dit onderzoek werden 1 december 2020 aangehouden. Bij doorzoekingen in Wolvega en Heerenveen zijn grote hoeveelheden harddrugs en kleine hoeveelheden softdrugs gevonden en werd beslag gelegd op digitale gegevensdragers, een Rolex (gelijkend) horloge, pistoolmunitie, een magazijnhouder voor een vuurwapen, bankpassen, grote hoeveelheden contant geld en dure tassen van de merken Louis Vuitton en Dior, een nepwapen, GPS-trackers die werden aangetroffen in de loods in Wolvega, valse 50 euro biljetten en buitenlandse valuta, waaronder Zweedse kronen.

Drugspers

In het dashboardkastje van een auto in Wolvega werd een pak met 548 nepbriefjes van 50 euro aangetroffen. In een loods in Wolvega werd de drugspers gevonden waarmee de onderschepte pakketten drugs waren samengeperst.