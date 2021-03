Dode in sloot gevonden in Garmerwolde

Omstreeks 18.10 uur kregen de hulpdiensten de melding van een persoon te water. Ter plaatse bleek de man te zijn overleden.

De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.

Eerder vanavond kregen wij een melding van het aantreffen van een overleden man in een sloot bij de Lageweg in #Garmerwolde. Het is op dit moment onduidelijk wat precies de oorzaak is. Ter plaatse wordt er onderzoek gedaan.