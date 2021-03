Woningbrand in Deventer, 1 persoon aangehouden

Gisteravond rond 18.50 uur kwam er een melding van een woningbrand aan de Bursestraat in Deventer. De brandweer heeft de brand geblust en heeft een 24-jarige man uit Deventer aangehouden. De politie gaat uit van brandstichting.

Er kwam een melding binnen dat er rook uit een woning zou komen, eenmaal ter plaatse bleek dat de woning in de brand stond. Er waren op dat moment geen mensen in het huis en de brandweer heeft de brand kunnen blussen. Een persoon heeft zichzelf gemeld en bekend dat hij de brand heeft veroorzaakt. Deze persoon is aangehouden. Vandaag wordt er nog technisch onderzoek gedaan.