Brand in woonzorgcentrum in Groningen

Opgeschaald

De brand woedde op de begane grond Er werd verder opgeschaald naar middelbrand en het betreffende pand werd ontruimd. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft vervolgens het pand geventileerd. Het is niet bekend of er personen gewond zijn geraakt. Er was wel een ambulance ter plaatse gekomen evenals een traumahelikopter.