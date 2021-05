Brandweer vannacht in actie voor brand in schuurtje in Rolde

Rolde In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een schuurtje op het terrein Altijd Zorg `t Ruige Veld aan de Asserstraat in Rolde.

Meerdere korpsen opgeroepen Brandweer Rolde en brandweer Assen werden in eerste instantie opgeroepen. Even later werd middelbrand gegeven en werd ook brandweer Gieten opgeroepen met twee voertuigen. Maar toen zij onderweg gingen werd hun melding weer ingetrokken. Fietsen In schuurtje wat helemaal verloren ging stonden fietsen en tuinmeubilair. De oorzaak van de brand is niet bekend en er zijn geen gewonden gevallen.