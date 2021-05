Gewonde bij explosie in Almere

De politie is een onderzoek gestart naar een explosie in de Jacob Catsstraat in Almere op dinsdagavond 25 mei.

Rond 23.00 uur kreeg de politie een melding dat op straat een explosie had plaatsgevonden. Hierbij is een persoon gewond geraakt en enkele auto’s beschadigd. De politie onderzoekt wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Omdat er nog veel onduidelijk is, wil de politie graag in contact komen met mensen die iets verdachts hebben gezien in de straat.