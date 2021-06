Vier slachtoffers bij verkeersongeval

De hulpdiensten werden rond 21.10 uur gealarmeerd vanwege een ongeval op de kruising Puijendijk en Slikkenburgseweg. Ook een traumahelikopter is ter plaatse gekomen. Omstanders hebben eerste hulp verleend aan de slachtoffers. Een bestuurder van een personenauto met nog twee inzittenden verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto kwam vervolgens op de verkeerde weghelft terecht en botst op een tegemoet komende auto. Deze auto met twee inzittenden sloeg over de kop. De 38-jarige Belgische bestuurster liep letsel op, de bijrijder bleef ongedeerd. De drie personen in de andere auto raakten gewond. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Brugge en Terneuzen gebracht. De 20-jarige automobilist uit België die het ongeval verzoorzaakte, bleek na een adamanalyse te veel te hebben gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Agenten hebben de weg tijdelijk afgesloten voor de hulpverlening en het onderzoek. De verkeersongevallenanalisten doen verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.