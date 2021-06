Zo stimuleer je je werknemers om te sporten

Bedrijven die investeren in de gezondheid van hun medewerkers zijn productiever. Hun medewerkers zijn niet alleen gezonder, ze voelen zich beter, hebben minder last van stress en zijn minder afwezig door ziekte. Een goede reden dus om als bedrijf te investeren in sportfaciliteiten voor medewerkers. Wat kunnen bedrijven doen om hun medewerkers te stimuleren om te sporten? We gingen op onderzoek uit.

Sport op het werk

Op het werk zijn er veel mogelijkheden om te bewegen. Maak een aanbod om te sporten tijdens het werk dat voor iedereen interessant is. Het is daarbij belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met ieders beweegprofiel. Laagdrempelige activiteiten zoals een wandeling of yogasessie na de lunch kunnen een goede start zijn om bewegen en sporten op de werkvloer te stimuleren. Om meer bewegen te stimuleren kun je ook proberen collega’s bewust te maken van het belang van meer te bewegen door de trap te nemen in plaats van de lift of langs te gaan bij je collega in plaats van deze een e-mail te sturen. Een ander goed idee is om eens een wandelvergadering te organiseren.

Fietsen naar het werk

Fietsen is gezond en minder belastend voor het milieu. Een andere manier om werknemers te stimuleren om meer te bewegen is door het makkelijker te maken om te fietsen naar het werk. Een fietsplan zorgt ervoor dat medewerkers door middel van een fiscale regeling via hun werkgever met belastingvoordeel een nieuwe fiets kunnen kopen. In plaats van een leaseauto is het ook mogelijk om een leasefiets te nemen. Net als bij een leaseauto wordt er een percentage van de aanschafwaarde van de fiets bij het inkomen van de medewerker opgeteld. Dit percentage is vastgesteld op 7%. De werknemer mag de fiets dan ook privé gebruiken.

Sporten na werktijd

Sporten is een goede manier om stoom af te blazen. Na een dag hard werken kan even samen sporten de stress verlagen. Sport je in een groep dan verlaag je je stressniveau sneller dan wanneer je alleen sport. Sporten na het werken is dus een perfecte manier om met elkaar een drukke werkdag af te sluiten. De Branche Organisatie van Arbeidsdiensten (BOA) biedt het project Bedrijfssport aan. Dit biedt werknemers de gelegenheid om onder professionele begeleiding op een leuke en ontspannende manier te sporten. Organiseer na werktijd bijvoorbeeld een uur volleyballen of hardlopen onder begeleiding van een ervaren trainer. Laat voor iedere werknemer een bidon bedrukken met het logo van het bedrijf als extra stimulans.

Sporten tijdens het thuiswerken

Ook tijdens het thuiswerken is voldoende bewegen belangrijk. Werknemers zitten net als op kantoor al snel teveel achter de computer. Organiseer samen met je collega’s een beweegchallenge. Zoek een leuke sportoefening uit die iedereen kan uitvoeren vanaf zijn thuiswerkplek. Doe bijvoorbeeld een online plankchallenge tijdens een zoom of teamsmeeting. Kijk wie het langste de plankhouding kan volhouden. Je kunt ook digitale sportlessen organiseren onder begeleiding van een sport instructeur. Bijvoorbeeld een half uur Pilates via Zoom tijdens de lunchpauze.

Sport als teambuilding

Sport kan ook gebruikt worden voor teambuilding. Op de werkvloer gedragen je je collega’s zich anders dan in hun vrije tijd. Door samen een sportieve activiteit in teamverband te doen leer je elkaar beter kennen. Sporten waarbij je moet samenwerken zoals voetbal, basketbal of volleybal zorgen voor een hechtere band. Dit zorgt ook op professioneel vlak voor een betere samenwerking. Hoe kun je sport als teambuilding gebruiken? Organiseer iedere maand een sportieve teambuilding activiteit. Bijvoorbeeld door iedere maand voor een andere teamsport te kiezen. Zo komt je team steeds in aanraking met verschillende sporten terwijl ze bezig zijn met teambuilding.

Deelnemen aan bedrijfssportcompetities

Een andere manier om als bedrijf meer te doen aan sport is door mee te doen aan een bedrijfssportcompetities. Hierbij nemen teams van collega’s van verschillende bedrijven het tegen elkaar op. Vaak is dit wekelijks of maandelijks, afhankelijk van het soort sport en de competitie. Bij bedrijfssportcompetitie draait het om teamspirit, sociaal contact en sportplezier. Naast dat sporten leuk en gezond is, is het ook nog eens heel goed voor teambuilding.

Deel de sportmomenten

Het is altijd goed om beweegmomenten te delen met je collega’s. Wat je ook organiseert, het stimuleert anderen om ook aan sport te doen. Zorg dat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de sportmomenten. Verstuur de uitnodiging via verschillende kanalen, maak foto’s en deel deze na afloop met elkaar. Vraag je collega’s naar hun ervaringen en kijk wat er beter kan. Zorg dat je samen geniet van het sporten.