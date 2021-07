Gewonde bij zwaar ongeval Sellingen

Bestuurster gewond

De bestuurster van de auto is onderzocht in de ambulance en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De Voorbeetseweg was tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer in verband met onderzoek naar het ongeval en berging van het voertuig.