Automobilist met de schrik vrij na botsing tegen lichtmast Willem de Zwijgerweg in Best

Zwaar gehavende auto

Ondanks dat de auto zwaar beschadigd raakte kon de bestuurder zelf uitstappen. Hij is ter plaatse nagekeken in de ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een verkeersregelaar regelde korte tijd het verkeer. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld het zwaargehavende voertuig af te voeren.