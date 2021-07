RIVM ziet ziekenhuisopnames stijgen, aantal positieve coronatesten stabiliseert iets

In de afgelopen week, van 14 juli t/m 20 juli 2021, is het aantal gemelde personen met een positieve coronatest met 34% gestegen ten opzichte van de week ervoor. Dat is een stuk minder dan de week daarvoor toen de stijging ruim 500% betrof. 'In de afgelopen dagen is een voorzichtige stabilisatie te zien van het aantal mensen met een positieve coronatest', zo meldt het RIVM dinsdag.

'Komende week meer duidelijkheid'

'De komende week zal duidelijk worden of de stabilisatie in het aantal meldingen van personen met een positieve test van de laatste dagen wordt omgezet in een daling', aldus het RIVM.

Stijging opgenomen patiënten met COVID-19

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen is in de afgelopen week gestegen naar 205 opnames. Dat zijn 120 opnames meer dan een week eerder. Op de IC intensive care -afdelingen werden 31 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, dat zijn 19 opnames meer dan een week eerder.

Positieve coronatesten: 'piek mogelijk bereikt'

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners steeg van 301 in de week ervoor naar 399 in de afgelopen week (+32%). In alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. De piek in het aantal meldingen van positieve testen is mogelijk bereikt in de afgelopen dagen. De komende week wordt duidelijk of deze daling doorzet.

Leeftijdsgroep 18 t/m 24 meeste besmettingen

De meeste positieve testen zijn net als voorgaande weken in de leeftijdsgroep van 18 t/m 24 jaar. Daarna volgen de leeftijdsgroepen van 13 t/m 17 jaar en 25 t/m 29 jaar met de meeste positieve testen per 100.000 inwoners. Na een forse stijging vorige week bij de 18 t/m 24 jarigen, vlakt het aantal nieuwe positieve testen in deze leeftijdsgroep in de afgelopen week af (+4%). Onder dertigers (+113%), veertigers (+183%), vijftigers (+183%) , zestigers (+246%), zeventigers (+272%) en tachtigers (+266%) was in de afgelopen week juist een toename in het aantal positieve testen te zien.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal van 5 juli, op basis van positieve coronatesten, is gedaald van 2,17 naar 1,75 (ondergrens 1,71 – bovengrens 1,78). Als het reproductiegetal boven de 1 ligt, neemt het aantal mensen dat besmet raakt toe. Een reproductiegetal van 1,75 betekent dat 100 mensen die corona hebben, 175 andere mensen besmetten.