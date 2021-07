Dode bij schietpartij in Capelle a/d IJssel

Vrijdagavond rond 23.20 uur werden meerdere schoten gehoord aan het Valeriusrondeel. Getuigen alarmeerden de politie en agenten vonden het slachtoffer, een 37-jarige Capellenaar, met meerdere schotwonden op straat en ondanks de medische hulp bezweek hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer liet rond middennacht zijn hond uit toen hij beschoten werd. Van de verdachte(n) ontbreekt altijd nog elk spoor. Daarom is de politie dringend op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Ook camerabeelden, denk ook aan dashcam beelden, zijn zeer welkom. U kunt uw informatie delen via één van onderstaande manieren.

Bijna tegelijkertijd aan de melding van het schietincident, stond op de Burgemeester van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel een auto in brand. Mogelijk heeft dit verband met het schietincident, dit wordt momenteel onderzocht.