De cinewall met haard: een nieuwe trend

Tijdens de coronacrisis zaten we veel thuis. Hoewel de televisie ook daarvoor al populair was, is de populariteit tijdens de crisis nog meer gestegen. Inmiddels heb je waarschijnlijk alle Netflix series en films al gezien, maar verveelt het nooit. We kunnen wel stellen dat de televisie behoort tot (één van) de belangrijkste accessoires in de woonkamer. Maar de haard blijkt ook een geduchte tegenstander. Niets rustgevender dan naar het realistische vlammenspel te kijken of op te warmen voor een open haard. Tot een jaar geleden moesten mensen vaak hun aandacht verdelen tussen de haard en de tv. Maar sindsdien is de cinewall met haard een heuse trend geworden.

Wat is een cinewall met haard?

Een cinewall is een wandmeubel of kast, waar je je televisie, media apparatuur én haard in kwijt kunt. De combi van de televisie en haard maakt hem razend populair. Er zijn diverse soorten haarden mogelijk. Een tv wandmeubel met open haard, gashaard of elektrische haard. Weet je niet welke je moet kiezen? Bekijk hieronder dan advies van Flamboyant Haarden.

Een elektrische haard in de cinewall

De elektrische haard is de beste keuze als je een cinewall met haard wil. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Allereerst met de warmteafgifte. Een houthaard geeft zodanig veel warmte af, dat het lastig wordt om deze in te bouwen. De charme van de houthaard is meestal de sfeer die het met zich meebrengt. Inmiddels is het vlammenspel van de elektrische haard al zodanig geïnnoveerd, dat het vuurbeeld echt lijkt op die van een houthaard. Wat dat betreft lever je dus niets in. Daarbij kent de elektrische haard een aantal voordelen, die vooral betrekking hebben op milieu en gemak.

Het gemak van de elektrische haard

Voor een elektrische haard heb je niet veel nodig, alleen een stopcontact. Dat betekent dat je geen schoorsteen of luchttoevoer hoeft te (laten) plaatsen. Dat is dus een stuk goedkoper! En dat geldt niet alleen voor de plaatsing, maar ook voor het onderhoud. Zo hoef je geen onderhoudskosten aan de schoorsteenveger te betalen. De kosten zijn dus laag qua plaatsing en onderhoud, en het gemak is groot: even de stekker inpluggen en de haard brandt!

Een milieuvriendelijke haard

Last but not least, is de duurzaamheid. De elektrische haard brengt niet alleen gemak en veel sfeer, maar is tevens goed voor het milieu. Hij stoot tenslotte geen C02 uit. Heb je zonnepanelen op het dak of wek je andere groene energie op? Dan kun je uiteraard de groene stroom gebruiken om je elektrische haard te laten branden!

Kortom, de meest geschikte haard voor de cinewall is de elektrische haard. En gezien zowel de cinewall als de elektrische haard populair zijn, is dit dé perfecte combi.