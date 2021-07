RIVM ziet meer ziekenhuisopnames maar daling aantal positieve coronatesten

Sinds eind juni zien we een stijging in de ziekenhuisopnames en IC-opnames in alle leeftijdsgroepen. De stijging voor zowel ziekenhuis- als IC-opnames was het sterkst voor personen uit de leeftijdsgroepen 40-59 en 60-79 jaar. Niet alleen de stijging, maar ook het aantal opgenomen personen was voor deze leeftijdsgroepen het grootst. De verwachting is dat de piek in ziekenhuisopnames deze week wordt bereikt.

Afgelopen week zijn 538 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn 266 opnames meer dan in de week ervoor. Ook het aantal opnames op de IC intensive care voor COVID-19 steeg afgelopen week tot 115 nieuwe opnames. In de week ervoor waren dit nog 33 mensen.

Positieve coronatesten

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde afgelopen week van 399 naar 215 (-46%). In alle veiligheidsregio’s nam het aantal gemelde positieve testen af. In de leeftijdsgroepen tussen 13 en 59 jaar daalde het aantal meldingen. Vooral in de leeftijdsgroep 18-24 jaar daalde het aantal meldingen sterk (-64%). In de leeftijdsgroep 0-12 en 60-69 jaar stabiliseerde het aantal meldingen. In de leeftijdsgroepen vanaf 70 jaar blijft het aantal meldingen per 100.000 inwoners het laagst, maar steeg dit wel licht.

Minder mensen getest

In de afgelopen kalenderweek lieten ruim 259.000 mensen zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten. Dat is 38% minder dan in de week ervoor. Het deel van de testen met een positieve uitslag in de GGD-teststraten daalde van 15,4% naar 13,6%*.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal van 12 juli, op basis van positieve coronatesten, is gedaald van 1,75 naar 0,80 (ondergrens 0,78 – bovengrens 0,81). Het reproductiegetal van 10 juli op basis van ziekenhuisopnames en IC intensive care -opnames ligt op ongeveer 1,4. Dit laatste reproductiegetal wordt niet beïnvloed door testgedrag. Veranderingen in deze laatste reproductiegetallen lopen wel achter op het reproductiegetal op basis van positieve testen doordat het gemiddeld ongeveer een week duurt voordat men in het ziekenhuis wordt opgenomen na een positieve test.

Vaccinatiestatus

Tussen 1 en 26 juli kregen 165.750 personen een positieve testuitslag. Daarvan is van 81% de vaccinatiestatus bekend. Van de mensen waarvan de vaccinatiestatus al bekend is, was 11% volledig gevaccineerd, 16% was deels gevaccineerd, 73% was (nog) niet gevaccineerd.