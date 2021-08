Heumensoord in opbouw voor opvang asielzoekers

Defensie is woensdag gestart met de bouw van een opvangplaats voor Afghaanse evacués op Heumensoord bij Nijmegen. Zondag in de avond verwacht Defensie dat Heumensoord gereed is voor de eerste evacués.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor het kamp op Heumensoord. Dit is het terrein waar normaal gesproken de militaire deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse verblijven. Deze opvanglocatie, bestaande uit verschillende paviljoens, biedt straks plek aan 750 tot 1000 evacués.

Speeltuin

Defensie heeft eerder al tijdelijke noodopvang aangeboden op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, het Wallaardt Sacré Kamp in Zeist en legerplaats Harskamp in Ede. Op het terrein van Heumensoord, dat 7200 vierkante beslaat, moeten diverse paviljoens komen te staan. Het gaat om onder meer voorzieningen om te slapen, te ontspannen en te wassen. Ook is er aan de kinderen gedacht, want er wordt een speeltuin ingericht.

Het vinden van geschikte paviljoens was een uitdaging. Er is maar weinig capaciteit beschikbaar, doordat op dit moment veel capaciteit in gebruik is bij de COVID-19 prik- en testlocaties in het land.

Terrein

In het gebied moet rekening worden gehouden met de natuur. Het betreft een waterwingebied, waar bovendien dieren als de zandhagedis en vleermuizen huizen. Daar wordt rekening mee gehouden met bijvoorbeeld de verlichting en door de paviljoens op een verhoging te bouwen, meldt bouwmeester adjudant buiten dienst Derk de Vries. Hij heeft vaker met dit bijltje gehakt, want De Vries was 18 jaar lang verantwoordelijk voor de bouw van het kamp voor de Vierdaagse.

Het voordeel van deze locatie is dat de aansluitingen op het riool, water en elektriciteit al aanwezig zijn.