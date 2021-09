Brandweer assisteert bij horizontaal transport patiënt in Boxtel

Ladderwagen

Met een ladderwagen assisteerde men voor het horizontaal transporteren van een patiënt, vermoedelijk vanuit een appartement of kamer op de bovenverdieping. De drukke verkeersader werd richting het spoor afgesloten en verkeer werd verzocht om te rijden, het verkeer richting het centrum kon om de hulpverleningsvoertuigen heen.

Met spoed naar ziekenhuis

Over de medische aard van deze melding is niets bekend. De patiënt, een man, is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waarna de weg weer volledig kon worden vrijgegeven.