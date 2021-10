26 november is het weer Black Friday: op deze koopjes kun je inzetten

Buitenlandse tradities nemen wij Nederlanders graag over als ze ons wel bevallen. Niet voor niets zijn tapas en sushi ‘hot’ in Nederland. Maar ook een Amerikaanse traditie als Black Friday, die eigen gekoppeld is aan Thanksgiving, is inmiddels overgewaaid naar Nederland.

Dit jaar kunnen Nederlanders op 26 november profiteren van Black Friday Deals in allerhande winkels. We doen een aantal suggesties voor waar je dit jaar op kunt inzetten qua gunstige koopjes.

Televisie

Als er iets Black Friday schreeuwt, dan is het wel een fonkelnieuwe televisie. Normaliter is dat een aanschaf waar je wel drie over na moet denken, omdat je minimaal honderden euro’s in moet investeren. Maar als je nog geen 4K-televisie hebt, jouw tv nog geen smart tv is of je huidige tv simpelweg niet goed meer functioneert, is een upgrade natuurlijk erg aantrekkelijk. Wellicht vind je deze Black Friday wel een hele mooie aanbieding voor de nieuwe televisie die jij op het oog hebt.

Smartwatch

Waar een televisie een heel gezin kan dienen, is een smartwatch of activity tracker een investering die maar één persoon dient. Dat maakt de relatief hoge prijs van bijvoorbeeld een Apple Watch wel een drempel. Maar ze zijn tegelijkertijd ook zo fijn en praktisch, die horloges die je sportieve activiteiten registreren en waar je ook nog eens de notificaties van je smartphone op kunt ontvangen.

Robotstofzuiger

Geen fan van stofzuigen? Dan kun je komende Black Friday ook een hulp in het huishouden aanschaffen in de vorm van een robotstofzuiger. Een klein beetje decadent is dat natuurlijk wel, maar als het voor een mooie prijs kan houd je daardoor wel meer tijd voor jezelf over. En dat is natuurlijk ook wel een investering waard.

Gaming computer

Je hebt computer en je hebt gaming computers, en het prijsverschil daartussen kan gigantisch zijn. Dat komt omdat gaming computers veel geavanceerdere hardware nodig hebben om hun taken aan te kunnen met de games die tegenwoordig in omloop zijn. Een korting op zo’n apparaat kan al snel honderd of meer euro schelen, en dat is best veel geld dat je dan niet kwijt bent. Even wachten tot 29 november met die aanschaf dus!

Het gaat bij Black Friday voornamelijk om zaken die anders prijzig zijn en nu kortstondig worden afgeprijsd. Vooral op het gebied van consumentenelektronica is Black Friday daarom hét moment om je kansen te grijpen. Op tijd beginnen met sparen om optimaal te kunnen profiteren van gunstige Black Friday Deals is dus helemaal geen slecht idee!