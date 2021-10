Personenauto total loss door losgeraakt vrachtwagenwiel

Personenauto total loss

Het losgelopen wiel heeft twee auto`s geraakt waarvan er eentje total loss raakte en de andere licht beschadigd werd. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De verkeers ongevallen analyse (VOA) van de politie zal onderzoek doen naar de toedracht.

Of er ook gewonden zijn gevallen is op dit moment niet duidelijk.