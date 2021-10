Winsumers kunnen stemmen op naam nieuwe weg

Hieruit zijn drie naamcombinaties gekozen. Winsumers kunnen vanaf vandaag hun favoriete naamcombinatie kiezen. Dat kan tot 31 oktober.

De eerste mogelijkheid is de ‘Novaweg’ en de ‘Novatunnel’. Nova verwijst naar Nova Zembla, de oude naam voor Obergum Noord. Nova betekent bovendien nieuw, wat toepasselijk is voor de nieuwe weg.

De tweede optie is ‘Galgeweg’ in combinatie met ‘Temmaartunnel’. Galgeweg verwijst naar de naam van een weg die er vroeger liep. Langs die weg stond een galg. Temmaartunnel verwijst naar de naam van het water – de Temmaar - dat door het gebied loopt.

Tot slot is de combinatie Obergumermeeden en Obergumertunnel een optie. Obergumermeeden verwijst naar de graslanden bij de wijk Obergum.

Wethouder Eltjo Dijkhuis is blij met de enthousiaste reacties van de Winsumers: “Het project Noordelijke Dorpsrand Winsum is samen met inwoners tot stand gekomen. Het centrum van het dorp wordt qua verkeer ontlast en daardoor veiliger voor fietsers en voetgangers. We hebben elkaar hard nodig om zo’n omvangrijk project te realiseren. Dat er flink is gereageerd op de oproep is de kers op de taart. Ik hoop dat veel inwoners hun voorkeur uitspreken.”

Inwoners kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen via hethogeland.nl/stemformulier. Stemmen kan tot 31 oktober.