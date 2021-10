Man (40) aangehouden na schietincident Lijnden

Dinsdagmiddag rond 15.30 uur heeft de politie een 40-jarige man uit Lijnden op de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam aangehouden. 'De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op maandag 11 oktober op de Hoofdweg in Lijnden', zo laat de politie woensdag weten.