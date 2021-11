Dag cel, taakstraf en betalen 750,- euro voor vrouwen na aanranding pizzabezorger

Gevangenisstraf van één dag, taakstraf en betalen schadevergoeding

'Beide verdachten krijgen een gevangenisstraf van één dag, gelijk aan het voorarrest. De 25-jarige vrouw, die het filmpje maakte, krijgt een daarnaast taakstraf van 60 uur. De 24-jarige vrouw, die de pizzabezorger betastte, krijgt daarnaast een taakstraf van 120 uur en moet een schadevergoeding van 750,- euro betalen', aldus de rechtbank.

Aanranding

Het voorval gebeurde die zondag 2 mei rond het middaguur. De twee vrouwen bestelden de pizza’s die het slachtoffer kwam afleveren. Vrijwel direct na binnenkomst drong de 24-jarige verdachte zich op aan het slachtoffer. Uit het niets betastte ze hem over zijn kleding heen in zijn kruis en zei dat het de ultieme droom van een pizzabezorger moest zijn. De medeverdachte heeft de ontuchtige handelingen gefilmd en de 25-jarige vrouw stuurde het filmpje door naar een vriendin. Het slachtoffer werd volkomen overrompeld door het gedrag van de vrouwen. Hij verklaarde later dat hij van de schrik een black-out kreeg.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de 24-jarige verdachte inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het minderjarige slachtoffer en dat de medeverdachte dit heeft gefilmd. Het handelen van de verdachten heeft een grote impact op hem gehad. Zo worstelde hij nog geruime tijd na het incident met gevoelens van angst en onveiligheid. En als hij ging werken, was hij extra alert. Dit alles rekent de rechtbank de verdachten aan.

Onder de 18 jaar

Volgens de verdediging konden de verdachten niet weten dat het filmen strafbaar was, omdat het slachtoffer ouder oogde dan achttien jaar. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Het is een strafbaar feit als vast komt te staan dat het slachtoffer, die er als een volwassene uitziet, onder de leeftijdsgrens zit. De vrouwen hebben inzicht in hun eigen laakbare handelen, bleek volgens de rechtbank tijdens de zitting. Ze staan open voor een gesprek met het slachtoffer. Een taakstraf vindt de rechtbank daarom passend.