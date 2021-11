OM eist taakstraf van 240 uur voor inrijden met motorscooter op motoragent

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland voor de rechtbank in Arnhem onder meer een taakstraf van 240 uur geëist tegen een 28-jarige man uit Arnhem omdat de man op 20 april 2019 in Arnhem opzettelijk met zijn motorscooter zou zijn ingereden op een motoragent van de politie-eenheid Oost-Nederland. Dit meldt het OM vrijdagmiddag.

Achtervolging ingezet met zwaailicht en sirene

Dat gebeurde nadat een politieman met zijn dienstmotor met sirene en zwaailicht aan de achtervolging had ingezet van de verdachte. Hij had de verdachte met te hoge snelheid zien wegrijden. Tijdens deze achtervolging zou de verdachte meerdere keren een abrupte stuurbeweging hebben gemaakt in de richting van de agent op moment dat die hem probeerde in te halen. Dat alles bij een hoge snelheid, tot wel 115 kilometer per uur in de bebouwde kom van Arnhem.

Poging doodslag ten laste gelegd

De 28-jarige is poging tot doodslag ten laste gelegd. Het OM acht dit strafbare feit wettig en overtuigend bewezen. Uit de aangifte en het proces-verbaal van de motoragent blijkt duidelijk dat de agent een stopteken en geluids- en lichtsignalen voerde, en dat de verdachte dat zag. De verdachte verklaarde later tegenover de politie dat hij er vandoor probeerde te gaan, omdat hij geen rijbewijs heeft.

Geen rijbewijs

De officier van justitie eiste behalve een taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van twee jaar. Daarnaast eiste hij een geldboete van 500 euro voor het rijden zonder rijbewijs. De verdachte heeft met zijn rijgedrag het leven van twee motoragenten en ook dat van andere weggebruikers in gevaar gebracht, aldus het OM. Op enig moment reed de verdachte met hoge snelheid zigzaggend tussen voetgangers door in de binnenstad van Arnhem, en ging hij tegen het eenrichtingsverkeer in. Een man moest aan de kant springen om een botsing te voorkomen.

'Dollemansrit'

De officier van justitie sprak van een “dollemansrit” vanaf ongeveer het Gelredome, over de Mandelabrug, door het centrum (voetgangersgebied) van Arnhem richting Oosterbeek, door de wijken Lombok en Heijenoord. Toen een andere motoragent de man tegemoet reed, en de verdachte hem pas op het laatste moment probeerde te ontwijken, kwam de 28-jarige ten val. Bij die val raakten zowel de tegemoetkomende politieagent als de verdachte gewond.