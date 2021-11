Vannacht vier auto's getroffen door brand in Hoogeveen

In de nacht van zondag op maandag kreeg de brandweer om 03.11 uur een melding van een autobrand aan de Calkoenstraat in het Drentse Hoogeveen. Toen de brandweer aankwam op de betreffende locatie bleken er al vier auto's in brand te staan.

Politie onderzoekt mogelijke brandstichting

De brandweer heeft de branden geblust maar van de vier door brand getroffen auto's, die naast elkaar stonden, is niet veel meer over. Vanwege de rook die bij de brand vrijkwam moesten een aantal bewoners van de nabijgelegen flat hun huis uit. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.