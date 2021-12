Eén op de tien van plan vuurwerkverbod te negeren

Vrijdag 19 november kondigde het kabinet af dat ook deze jaarwisseling het particulier afsteken van vuurwerk verboden is. Slechts 11 procent gaf aan van plan te zijn om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Nauwelijks meer dan na de afkondiging van het verbod vorig jaar: toen zei 7 procent alsnog vuurwerk af te gaan steken.

Een op tien van plan om tegen verbod in te gaan

I&O Research vroeg Nederlanders ook wat zij zouden doen mocht het afsteken van vuurwerk verboden worden. Ongeveer een op tien (9%) Nederlanders geeft aan dan toch van plan te zijn om vuurwerk af te steken. Opvallend is dat dit percentage nauwelijks verschilt van het percentage (11%) dat van plan was om vuurwerk af te steken toen het nog onduidelijk was of er een verbod zou worden afgekondigd.