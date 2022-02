Drie aanhoudingen voor illegaal verspreiden toetsen Hogeschool Saxion

Nadat Hogeschool Saxion, na een intern onderzoek, aangifte heeft gedaan bij de politie wegens het vermoeden dat een medewerker van de school toetsen tegen betaling heeft verstrekt aan derden, heeft de politie dinsdagochtend drie mannen aangehouden. 'Eén van hen is een medewerker van Hogeschool Saxion', zo meldt de politie dinsdag.

Geen docent

'Het betreft geen docent, maar een medewerker van de centrale ondersteuning. Het vermoeden is dat deze medewerker toetsen tegen betaling heeft verstrekt aan derden', aldus de politie.

Toetsen met anderen gedeeld

Na een intern onderzoek door Saxion kwam deze handelswijze aan het licht. De hogeschool heeft daarop meteen aangifte gedaan bij de politie. Het vermoeden is dat de medewerker toetsen beschikbaar maakte en deze met de andere twee mannen deelde voordat de toets werd afgenomen. Deze twee mannen worden verdacht van het verspreiden van deze toetsen naar andere personen/studenten. Het rechercheonderzoek concentreert zich op deze drie verdachten.

Cellencomplex Borne

De verdachten zijn overgebracht naar het Politiecellencomplex in Borne en in verzekering gesteld. Tevens zijn enkele gegevensdragers voor nader onderzoek in beslag genomen. Hogeschool Saxion heeft voor (oud)studenten een speciaal meldpunt ingericht. Hier kunnen zij met vragen terecht: Meldpunt@saxion.nl