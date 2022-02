24-jarige man aangehouden voor phishing en witwassen

De man is aangehouden in zijn woning in Uithoorn. Rechercheurs en digitale experts van het Cybercrimeteam hebben de woning doorzocht. De daarbij aangetroffen mobiele apparaten en gegevensdragers zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

Beslag

In de woning werden een aantal zeer dure horloges waarvan de vermoedelijke waarde in totaal minimaal 65.000 euro bedraagt, cash geld ter waarde van ongeveer 5.000 Euro en vele waardevolle collectors-items aangetroffen zoals goederen van Louis Vutton. Hier is beslag op gelegd. De Mercedes van de verdachte werd eveneens in beslag genomen. In een door de verdachte gehuurde kluis, werd een collectie zogeheten Pokemon-kaarten in beslag genomen, met een geschatte waarde van 11.000 euro. De politie onderzoekt de mogelijkheid om deze goederen als crimineel vermogen aan te merken en af te pakken. Het afpakken van crimineel geld is namelijk een belangrijk onderdeel van de strijd tegen criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee.

In de woning werd ook een goudkleurige replica-Kalashnikov in beslag genomen.

Verdachte

De raadkamer van de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de 24-jarige verdachte op 14 februari verlengd met een periode van 30 dagen. Omdat de verdachte tot vandaag in alle beperkingen zat, is de aanhouding niet eerder door de politie gemeld.