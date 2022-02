Minister Kaag houdt Europa-speech in Maastricht

Dinsdag 8 maart 2022 houdt vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag in Maastricht een toespraak over de Europa-koers van het kabinet Rutte-IV. 'In de speech gaat de minister in op het belang van goede Europese samenwerking. Aansluitend brengt de minister in België een werkbezoek aan een grensoverschrijdend samenwerkingsproject dat tot doel heeft om zwerfafval in de Maas te verminderen', zo meldt het ministerie van Financiën.

Toespraak

Minister Kaag vertelt tijdens haar speech over gemeenschap en verbinding als basis van de Europese eenwording. Die fundamenten lijken we vandaag de dag soms uit het zicht te zijn verloren. Terwijl juist deze tijd, met geopolitieke spanningen, een pandemie en het klimaatprobleem, vraagt om Europese samenwerking. Nederland wil een voortrekkersrol spelen in een sterke en slagvaardige Unie. In de speech vertelt minister Kaag wat daarbij de belangrijkste prioriteiten zijn op het gebied van financiën, klimaat en de Unie als waardengemeenschap.

'Verdrag van Maastricht'

Minister Kaag houdt haar toespraak in de Sint Janskerk aan het Vrijthof, het centrale plein van Maastricht. Deze stad is onlosmakelijk verbonden met Europa en Europese integratie via het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de EU dat precies 30 jaar geleden in 1992 werd ondertekend. De toespraak en het werkbezoek worden georganiseerd door Studio Europa Maastricht, een expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek.

Samenwerken over de grens

De grensregio’s in Nederland ervaren dagelijks de voordelen én uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. In het Lives project (litter free rivers and streams) in de Euregio Maas-Rijn werken instanties uit Duitsland, België en Nederland samen. Met ondersteuning van een bijdrage uit het Interreg Euregio Maas-Rijn-subsidiefonds richten zij zich op het terugdringen van plastic afval in de rivier de Maas. Minister Kaag gaat tijdens een bezoek aan dit project in gesprek met Nederlandse en Belgische betrokkenen over de dagelijkse praktijk van gemeenschap en verbinding in de grensregio.