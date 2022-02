Rode baretten op verzoek van NAVO naar Roemenië

Luchtmobiele Brigade

Vanavond en morgen vertrekken er voor dezelfde oefening nog eens 125 militairen van de Luchtmobiele Brigade. Hiervoor stond eigenlijk een oefening in Duitsland op de planning. Het gaat in totaal om 150 luchtmobiele militairen.

'Duidelijk signaal afgeven naar Rusland'

'Dit is een bijzondere situatie. Na de inval van Rusland in Oekraïne zijn wij als NAVO-lidstaat verzocht onze trainingsactiviteiten te verplaatsen naar Roemenië', vertelt bataljonscommandant luitenant-kolonel Laurens van Leussen. Dit om een duidelijk signaal af te geven richting Rusland: 'Met deze training laten wij in een internationale oefening zien dat wij als NAVO-landen een sterk bondgenootschap koesteren.' Tevens is de oefening in het grensgebied ter geruststelling van de Roemeense bevolking.

Oefening

De bataljonscommandant benadrukt dat het om een oefening gaat. 'Een die onze brigade op het lijf is geschreven. Dat past helemaal binnen het karakter van luchtmobiel: snel inzetbaar en altijd gereed. De situatie in Oekraïne laat wel weer zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We volgen de ontwikkelingen op de voet.'

Verschillende niveaus

De komende twee weken staan in het teken van helikopteroperaties en schietoefeningen. Van Leussen: 'Hierbij trainen we zowel op pelotons- als compagniesniveau. Volgens onze huidige planning keren we eind maart terug naar Nederland.'