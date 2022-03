Meerdere gewonden na schietincident Vinkeveen, 6 aanhoudingen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in Vinkeveen meerdere personen gewond geraakt bij een schietincident op de parkeerplaats voor een horecagelegenheid. 'Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit schietincident', zo meldt de politie zondag.

Groenlandsekade

Het schietincident deed zich even voor 04.25 uur voor op de parkeerplaats van een zalencentrum van een hotel aan de Groenlandsekade. 'Er zijn meerdere mensen gewond geraakt en er zijn meerdere verdachten aangehouden', aldus de politie. Voor de behandeling van de gewonden werd ook een traumahelikopter ingezet.

Meerdere politie-eenheden ter plaatse en politiehelikopter ingezet

Meerdere politie-eenheden werden naar het parkeerterrein gedirigeerd. Vanuit de lucht leverde de politiehelikopter ondersteuning. Ter plaatse bleek uit een eerste onderzoek dat op het parkeerterrein een schietincident had plaatsgevonden waarbij meerdere personen gewond raakten.

Vertrekkende auto's door politie staande gehouden

Toen de eerste politie-eenheden arriveerden zagen zij dat enkele personenauto’s het parkeerterrein verlieten. Deze voertuigen werden staande gehouden en de inzittenden werden daarbij gecontroleerd. Ter plaatse bleek ook dat vermoedelijk een of meerdere voertuigen het parkeerterrein al had verlaten.

Aanhoudingen

Ter hoogte van het AMC in Amsterdam werd een van de betrokken voertuigen door de politie staande gehouden. Ter plaatse bleek dat een van de inzittenden van dat voertuig gewond was. Hij werd direct voor medische behandeling naar het ziekenhuis vervoerd en opgenomen. In het totaal hield de politie zes verdachten aan, waarvan een aantal gewond is geraakt. Hun rol en betrokkenheid bij het schietincident wordt nader onderzocht. Van een verdachte is de toestand zorgelijk.

Start TGO

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is een Grootschalig Team Opsporing gestart dat onderzoek doet naar het incident.