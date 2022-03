Verdachte aangehouden na plofkraak in Duitsland

In Deventer is woensdag een verdachte aangehouden na een plofkraak in het Duitse Nordhorn. In de auto van de man werd een explosief aangetroffen die onschadelijk is gemaakt.

Omstreeks 2.30 uur vond de plofkraak plaats in het Duitse dorp, net over de grens bij Denekamp. De ravage naar de explosie was enorm. Volgens RTV Oost waren in een straal van 100 meter auto’s en gebouwen beschadigd geraakt. Na de plofkraak vluchtte de daders in een BMW met Duitse kentekenplaten richting Nederland over de A1.

De Nederlandse politie vatte post langs de snelweg en al snel bleek het voertuig er bij Deventer af te zijn gegaan. De stad werd uitgekamd en in de Verlengde Kazernestraat werd de auto aangetroffen. Rond 04.00 uur wist de politie een verdachte aan te houden.