Dodelijk slachtoffer Ede 'meerdere keren overreden'

De voetganger die gisteren in het centrum van Ede vermoedelijk opzettelijk werd aangereden door een vrouw, is overleden. Het zou gaan om een man van 64 jaar uit Gaanderen, zo meldt de politie.

De politie heeft de automobiliste aangehouden die mogelijk betrokken was bij een ernstige aanrijding in het centrum van Ede. Het slachtoffer is vermoedelijk opzettelijk aangereden, laat een woordvoerder weten aan Omroep Gelderland. Getuigen zouden hebben gezecht dat het slachtoffer meerdere keren is overreden.

Het incident vond zaterdag rond 17.00 uur plaats aan De Vlakte. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.