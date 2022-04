Gewonde bij ongeval

Een jonge dame komende vanuit de richting Annen is door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren en is via een bermsloot op een inrit van een weiland met de auto op haar zijkant tot stilstand gekomen.

Gezien de stille getuigen is de auto diverse malen over de kop gevlogen eer deze tot stilstand kwam. Brandweer van Annen heeft het slachtoffer bevrijd uit de auto en overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Na een eerste check up in de ambulance is de bestuurster overgebracht naar het ziekenhuis met onbekend letsel.