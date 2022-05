Automobilist (88) omgekomen bij aanrijding met tractor in Zeeuwse Oud-Vossemeer

Donderdagmiddag is bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een tractor op de Kreekweg in het Zeeuwse Oud-Vossemeer een automobilist om het leven gekomen. Dit meldt de politie die op zoek is naar getuigen.